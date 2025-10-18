Haberler

Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı


Samsun'un İlkadım ilçesinde bir bıçaklı kavga sonucunda 17 yaşındaki Burak R. yaralandı. Kavga, Burak R. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın arasında çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ve polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Mahallesi İstiklal Caddesi civarında, Burak R. (17) ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli kadın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, yanında bulunan bıçakla Burak R'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Burak R. ile Kadir C.D'nin (17) sabah kavga ettiği ve şüpheli kadının, bu sırada Kadir C.D'nin yanında bulunduğu öğrenildi.

