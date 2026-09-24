Bıçaklandığı belirtilen iki çocuk annesi Buse Akgün Gök Gölbaşı'nda toprağa verildi

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TOPRAĞA VERİLDİ

İki çocuk annesi Buse Akgün Gök'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gölbaşı Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Gök'ün yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Gök, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Buse Akgün Gök'ün ablası Nurcan Yıldız, "Bayram kin besledi, kardeşimi tehdit etti. Çocuklarını göstermedi, çocuklarına hasret gitti. Kardeşim kızına kokulu kalem ve silgi almış, okula gitmiş. Bayram, 'Orada konuşacağız' demiş, kardeşimi her yerinden bıçaklamış. 5-10 dakika sonra ambulans geliyor. Kardeşim makinelere bağlandı, entübe edildi. Çocuklarına yakın olmak için Etimesgut'ta ev tutmuştu. Annem de çocukların çantasında takip cihazı buldu. Parka giderken cihaz öttü. Kardeşimin 4 ve 7 yaşında 2 çocuğu vardı. Yetimhane çocukları aldı. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın; kadın cinayetleri son bulsun" diye konuştu.

Kardeşi Rabia Akgün, "Ben canımın yarısını toprağa verdim. Sokağa çıkamasınlar, en ağır cezayı alsın, müebbet alsın. Benim ablam 5 aydır çocuklarını görmüyor. Çocuklarım korkuyor diye tehdit edilirken polise gidemedi" dedi.

Kuzeni Ayşen Çelik ise "Her şeyi planlamış, planlamasa zaten bıçak taşımaz. Küçücük kız, 'Anne, babamdan uzak dur yanında bıçak gezdiriyor' demiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı