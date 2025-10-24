Bıçaklama Olayında Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren ve kızını yaralayan tutuklu sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Turgutlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat A. (45) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Hayatını kaybeden Şenayi A'nın (44) ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözü sorulan Fırat A, pişman olduğunu ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın her iki müştekiyi silahla kasten yaraladığı gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın 6 ay 22 gün hapis cezasına, kızına yönelik eylemi nedeniyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Müşteki ailenin avukatı Ömer Duman, mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Turan Mahallesi'nde 19 Nisan'da Fırat. A. ile eşi Şenayi A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Fırat A. eşi ve 8 yaşındaki kızı D.A'yı defalarca bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetmiş, kızı tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan bıçakla kaçan Fırat A'yı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.