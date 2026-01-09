Haberler

Adana'da bıçakla ağır yaraladığı kişinin parasını gasbeden sanığa dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bıçakla bir kişiyi ağır yaralayıp parasını gasbeden S.A. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olay, Meydan Mahallesi'nde yaşandı ve sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçakla ağır yaraladığı kişinin parasını gasbeden tutuklu sanık hakkında "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Meydan Mahallesi'nde 9 Mayıs 2025'te, A.Y'yi bıçakla yaralayıp parasını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan S.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü A.Y'nin akşam vakti mahallede yürürken sanık S.A. tarafından yolunun kesildiği ve sanığın müştekiden zorla para istediği belirtildi.

Taraflar arasında çıkan tartışmada S.A'nın müştekiyi darbedip bıçakla yaraladığı anlatılan iddianamede, sanığın A.Y'nin üzerinde bulunan 200 lira ve sigara paketini zorla alıp olay yerinden motosikletle kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı bildirilerek, S.A'nın "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor