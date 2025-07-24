BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti

BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda ödül kazanan basın mensupları ödüllerini aldı. Törende BGC Başkanı Nuri Kolaylı ve farklı siyasi temsilciler de katıldı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

BGC Nilüfer Sahnesi'nde 16 başarı, 12 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 7 kişilik yarışma jürisinin titiz bir çalışmayla aday olan 114 eseri değerlendirdiğini söyledi.

Başarı ödülleri yarışmasına katkı sunan kurum ve kişiler teşekkür eden Nuri Kolaylı, "Ödül kazanan meslektaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçe belediye başkan yardımcıları ve çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımcılara hitap ettiği programda "Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Spor Haber", "Genel Fotoğraf", "Spor Fotoğraf", "Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Röportaj-Araştırma İnceleme", "Gazete Genel Mizanpaj", "Gazete Spor Mizanpaj", "TV Haber", "TV Spor Haberi", "TV Görüntü", "TV Program", "TV Aktüel Haber" dallarında ödüller dağıtıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Semih Şahin Genel Fotoğraf dalında "Roboköp" adlı çalışmasıyla başarı, Televizyon Haber kategorisinde "Nilüfer Çayı" haberiyle mansiyon, AA kameramanı Semih Kır ise "20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor" çalışmasıyla başarı ödülünü aldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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