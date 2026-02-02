Haberler

Şırnak'ta 3 Köy Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası düşen çığlar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası düşen çığlar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yüksek kesimlerde biriken kar kütleleri zaman zaman çığa dönüşerek köy yollarını ulaşıma kapatıyor. İlçeye bağlı Beşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köy yolları düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle aralıksız sürdürülen çalışmalarda, yoğun çığ riski nedeniyle operatörlerin zaman zaman tehlike atlattığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber- Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
