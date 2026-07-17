Haberler

Habur Çayı'nda kaybolan Erkan'ın 9'uncu günde cansız bedeni bulundu

Habur Çayı'nda kaybolan Erkan'ın 9'uncu günde cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutarken akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ın cesedi, aramanın 9. gününde kaybolduğu yere 4 km mesafede bulundu.

CESEDİNE ULAŞILDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ın, arama çalışmalarının 9'uncu gününde kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafede cesedi bulundu. Sak'ın cenazesi, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için hastane morguna götürüldü.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı

Oğuzhan Uğur'un alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı
SETA'dan kritik analiz: 'Dron duvarı' NATO'nun yeni savunma kalkanı olabilir

NATO'nun doğu kanadına yeni güvenlik kalkanı: Avrupa dron duvarı
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi

Fenerbahçe'de ''düğün'' krizi!
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer