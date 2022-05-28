BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni - Haberler

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Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Said Ganim'in naaşının sloganlar eşliğinde evine getirilmesi

Aile yakınlarının üzüntüsü

Sloganlar eşliğinde cenazenin taşınması BEYTÜLLAHİM - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı El-Hadar beldesine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbedede sırtından ve boynundan vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim için cenaze töreni düzenlendi. Said Ganim'in naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.