Beytüllahim'de Noel ağacı düzenlenen törenle aydınlatıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Doğuş) Kilisesi'nin meydanına kurulan büyük Noel ağacı, düzenlenen törenle aydınlatıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ışıklandırma töreniyle birlikte kutlamaların başladığı duyuruldu.

Noel ağacının ışıklandırılması törenine, çok sayıda resmi, dini ve diplomatik temsilcinin yanı sıra kent halkı ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler katıldı.

Filistin İzci Grubu, ulusal şarkılar seslendirdi, ardından Filistin şehitlerinin ruhları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beytüllahim Belediye Başkanı Mahir Kanavati, meydanda yaptığı konuşmada, iki binden fazla yıl önce barış mesajının yayıldığı "Doğuş Kenti"nin (Beytüllahim) yaşanan tüm acılara rağmen bu asli mesajını taşımayı sürdürdüğünü belirtti.

Kanavati, bu yılki ağaç ışıklandırmasının umut ve kararlılığı temsil ettiğini vurgulayarak, Beytüllahim'in sevgi ve insan onurunun bir sembolü olarak kalacağını söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi ve Kiliselerle İlişkilerden Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi Başkanı Remzi Huri de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hristiyan vatandaşlara ve kent sakinlerine yönelik tebriklerini iletti.

Huri, bu yılki Noel ağacı ışıklandırmasının özel bir anlam taşıdığını belirterek, bunun Filistin halkının kendi topraklarında özgürlük, güvenlik ve onur içinde yaşama hakkını yeniden teyit ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
