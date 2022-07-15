BEYTÜLLAHİM - Biden'ın Batı Şeria ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri - Haberler

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BEYTÜLLAHİM - Biden'ın Batı Şeria ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün gerçekleştirmeyi planladığı Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğu yer olarak inanılan Doğuş Kilisesi'ne giden yollarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün gerçekleştirmeyi planladığı Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğu yer olarak inanılan Doğuş Kilisesi'ne giden yollarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Beytüllahim Batı Şeria Güncel Haberler

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