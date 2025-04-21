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Beyşehir Kitap Günleri Başladı

Beyşehir Kitap Günleri Başladı
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Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Beyşehir Kitap Günleri, 27 Nisan tarihine kadar Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, birçok yayınevi ve yazarla kitapseverleri buluşturacak.

Beyşehir Belediyesi tarafından organize edilen Beyşehir Kitap Günleri başladı.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 27 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Onlarca yayınevi ve yazar, binlerce kitapla Beyşehirlilerle buluşacak. Söyleşiler, imza günleri ve edebiyat dolu anlarla her yaştan kitapsevere hitap edecek etkinlik, ilçede kültürel bir şölen havası estirecek.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'de geçtiğimiz yıllarda da bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Kitap Günleri'ni bundan sonra her yıl daha da büyüterek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kitapla büyüyen bir nesil, güçlü bir gelecektir. Tüm hemşehrilerimizi bu kültür şölenine davet ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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