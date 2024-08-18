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Beyşehir Gölü'nde serinleyen inekler

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Beyşehir Gölü'nün sazlıklarla kaplanan kıyılarında otlayan ineklerin serinlemesi havadan görüntülendi.

Sazlıklarla kaplanan Beyşehir Gölü kıyılarında serinleyen inekler böyle görüntülendi

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün sazlıklarla kaplanan adeta bataklığa dönüşen kıyılarında otlayan büyükbaş hayvanlar suda serinliyor.

Yaz döneminde artan tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları dolayısıyla Beyşehir Gölü su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Göl suları bazı kesimlerde kıyılardan yüzlerce metre geriye doğru çekildi, sahil kesimi insan boyunu aşan sazlık ve kamışlarla kaplandı. Gölde tur düzenleyen tekneler ile balık avı yapan balıkçı kayıkları su seviyesinin düşmesi ile birlikte işlerini yaparken zorlanır hale geldi. Teknelerin motorlarına dolanan otlar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlanan tekneler, su seviyesinin eski günlerine döneceği günleri beklemeye başladı. Bu arada, göl kıyılarında artan sazlanma, çevresinde otlayan büyükbaş hayvanlara yaradı. İçerişehir Mahallesindeki kıyılarda meraya dönüşen alanlarda sürüler halinde yayılan büyükbaş hayvanlar, girdikleri sazlıklar arasında gözden kayboldu. Gün boyu sazlıklar arasında beslenen ve sular içerisinde serinlemeye çalışan inek sürüleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Göl sularının bulunduğu açıklara doğru sazlıklar arasından ilerleyen sürülerin burada sular içerisinde serinlemeye çalıştığı anlar havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

"Sular çekildikten sonra her taraf adeta meraya döndü"

İlçe sakinlerinden Bekir Sami Tan, küresel ısınma, yağış yetersizliği ve kuraklığın yanı sıra tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları sebebiyle Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin giderek düştüğünü belirterek, göl sularının da kıyılardan uzaklaştığını söyledi. Tan, "Eskiden buralara hayvanlar giremezdi, suda boğulurdu. Ama sular çekildikten sonra her taraf adeta meraya döndü. Şimdi hem buralara hayvan giriyor, hem yayılıyor, hem de serinliyor. Küresel ısınma, tarımsal sulamadan da kaynaklanıyor. Dengesiz bir iklimin oluşundan gölde muazzam bir buharlaşma oluyor. Göl suları çekildi gitti. Kış döneminde kar olmazsa, yağış olmazsa bu gölde artık adalara yürüyerek gidebilirsiniz. O derece biter bu göl" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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