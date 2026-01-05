Haberler

Beyşehir Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Beyşehir Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da meydana gelen kar yağışının ardından Beyşehir Gölü'nün yüzeyi kısmi olarak buz tuttu. Eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, teknelerin hareket etmesini engelledi. Göl, çevresindeki balıkçılar için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

KONYA'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşünce Beyşehir Gölü'nün yüzeyi, kısmi olarak buz tuttu. Buz kütleleri nedeniyle hem tur hem de balıkçı tekneleri hareket edemedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda da 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor. Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise bahar aylarında nilüfer çiçekleri yetişiyor. Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göl, geçen yıl bazı noktalarda kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Şu an ise hava sıcaklığının eksi 10 derecelere hatta yer yer eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu bazı yerlerde kısmi olarak yüzeyi buz tuttu. Kıyı kesimindeki buz kütleleri nedeniyle hem tur hem de balıkçı tekneleri hareket edemedi.

Tekne sahiplerinden Mehmet Kesen, "Bir haftadır, havaların soğuk olması ve bazı bölgelerde eksi 15 derecelere kadar düşmesi nedeniyle gölün özellikle kıyı kesimleri dondu. Su seviyesinin az olması nedeniyle de don olayı fazla oluyor. Toroslar ve Amanos Dağları'na yağan kar eriyince inşallah gölümüzün su seviyesi yükselecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı