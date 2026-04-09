Konya'da av yasağını ihlal edenlere 439 bin 652 lira ceza kesildi

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde av yasağını ihlal eden 12 kişiye 439 bin 652 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi, 15 Mart-15 Haziran arasında uygulanan av yasağına ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, gölde av yasağını ihlal eden 12 kişiye toplam 439 bin 652 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak avcılıkta kullanılan sandallara ve çeşitli av malzemelerine el konuldu, göle bırakılan ağlar toplandı.