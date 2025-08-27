Beyşehir Gölü İçin Göl Master Planı Hazırlanıyor

KONYA'da iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 300 metre suyu çekilen Beyşehir Gölü'nün kurtulması için 'Göl Master Planı' hazırlanıyor. Balıkçılar tarafından 'öldü' diye tabir edinen gölün ölmediğini belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Bununla ilgili değerli Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı çok yakın zamanda Beyşehir'e gelerek 'Göl Master Planı' ile ilgili bilgiler verecektir. Beyşehir Gölü ölmez. Beyşehir Gölü'nün ölmesine seyirci kalmayız" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Su çekildiği için balıkçılığın ve tekneyle turların yapılması güçleşiyor. Su çekilen yerlerde ise artık büyükbaşlar otluyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, son yıllarda yeterli kar yağışının olmaması, yer altı su seviyesinin düşmesi ve vahşi sulama nedeniyle su seviyesinde azalma olduğunu belirtti.

'GÖL MASTER PLANI ÇALIŞMASI VAR'

Gölün kurtulması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Göl Master Planı' çalışmasının olduğunu ifade eden Bayındır, şunları söyledi:

"Beyşehir Gölü ölmedi. Beyşehir Gölü ölmez. Tarihler boyu bugüne gelmiş Beyşehir Gölü. Mutlaka vahşi sulamalarla sıkıntı yaşıyor. Kaynakları gelişmesinde sıkıntı yaşıyor. Beyşehir Gölü, düdenlerle beslenen bir göl olduğu için yer altı sularının aşağı düşmesi, iki-üç yıldır da biz kar mücadelesi yapamaz olduk. Bizim dağlarımızda, dağlık bölgelerdeki yerleşim yerlerimizde, gece sabahlara kadar kar mücadelesi yaparız. Bunu yapamaz olduk, üç senedir. O yüzden Beyşehir Gölü ölmedi. Beyşehir Gölü ile ilgili yapılması gerekenleri bekliyor. Ankara'da Bakanlık tarafından 'Göl Master Planı' adı altında bir çalışma var. Beyşehir Gölü'nün kaynaklarının nasıl geliştirileceğiyle ilgili bir çalışma içindeler. Bu yıl üniversitelerden, Maden Tetkik Arama Kurumları da dahil olmak üzere Devlet Su İşleri (DSİ), Milli Parklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bütün bünyesindeki çevreyle ilgili kurumlar, müdürlükler, genel müdürlükler olmak üzere bütün çalışmalar devam etmekte."

Master planı kapsamında gölün yakın çevresindeki su kaynaklarıyla beslenmesinin planlandığını ifade eden ve su alma kodunun 1123,40 koduna çıkması gerektiğini kaydeden Bayındır, "Bu gölümüzü nerelerden, hangi sularla besleriz onun çalışmaları yapılıyor. Bu gölümüzün minimum su kodu 1122,40'tı. Bunun artık 1123,40'a çıkma zamanı geldi de geçiyor. Beyşehir Gölü'nü 1123,40 koduna hazırlamamız lazım. Kaynakları da geliştirirken bütün bunları dikkate almamız lazım. Bununla ilgili değerli Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı çok yakın zamanda Beyşehir'e gelerek 'Göl Master Planı' ile ilgili bilgiler verecektir. Beyşehir Gölü ölmez. Beyşehir Gölü'nün ölmesine seyirci olmayız" dedi.