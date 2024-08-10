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Beyşehir'de Zabıta Ekipleri Denetim Yaptı

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Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar yerinde hijyen kurallarına uygunluğu ve fiyat etiketlerini kontrol etti. Ayrıca metruk bina yıkımlarıyla vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmaya çalışılıyor. Evde bakım hizmetleriyle de kimsesi kalmamış yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara destek sağlanıyor. Tarım alanlarında ise yem bitkisi desteği kapsamında ekiliş kontrolleri yapılıyor.

Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri denetime çıktı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Yıkılma tehlikesi bulunan metruk binalar yıkılıyor. Belediyenin Fen İşleri ve Yapı Kontrol Müdürlüklerince metruk bina yıkımlarının devam ettiği aktarıldı. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Beyşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından sunulan hizmetle özellikle kimsesi kalmamış yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara her türlü destek ücretsiz olarak sağlanıyor.

Beyşehir ilçesinde yetiştirilen küçük başlarda koruyucu hayvan sağlığı için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçe genelinde faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama, kimliklendirme ve sağlık taraması işlemlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Beyşehir ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren tarım uzmanları ekilişi yapılan ürünlerin gelişim durumunu inceledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver beraberindeki teknik personellerle sahaya çıktı.

Tarım alanlarında yem bitkisi desteği kapsamında ekiliş kontrolleri, ayçiçeği, fasülye ve nohut tohumlarının ekiliş ve gelişimleri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Belediyesi Beyşehir Zabıta Yaşam Güncel Haberler

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