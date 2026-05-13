Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara 337 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak dönemde balık avcılığı ve menşe belgesiz balık satışı yaptığı tespit edilen 10 kişiye toplamda 337 bin 356 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler devam edecek.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin av yasağı denetimleri sürüyor.

Ekipler tarafından Beyşehir Gölü içine kaçak avlanmak amacıyla bırakılan ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen filika, ağ, zıpkın ve çeşitli av malzemelerine de el konuldu.

Denetimlerde ele geçirilen canlı balıklar yeniden göle bırakılırken, diğer balıkların ise mevzuata uygun şekilde Göl Feneri Derneği ile kamuya ait öğrenci yurtlarına bağışlandığı belirtildi.

15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek av yasağı süresince denetimlerin haftanın 7 günü karadan, havadan ve göl içerisinden teknelerle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
