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Beyşehir'de Yağmur Beklentisi İçin Dua Edildi

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Beyşehir ilçesi ve çevresinde çiftçiler, yağış beklentisiyle yağmur ve şükür duası yaptı. Geleneksel olarak düzenlenen programda birlik ve beraberlik örneği sergilendi, katılımcılara yemek ikram edildi.

Beyşehir Gölü Havzası'nda çiftçilerin yağış beklentisi devam ediyor.

Beyşehir ilçesinde yapılan yağmur ve şükür duasında eller semaya rahmet için açıldı.

Beyşehir ilçesine bağlı Esence ve Akburun mahallelerinde muhtarlıkların öncülüğünde yağmur ve şükür duası programı gerçekleştirildi. Her iki yerleşimde de birlik ve beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın örneği sergilendi.

Esence Mahallesi'nde ilkokul bahçesinde yapılan program çevre yerleşim merkezlerinden de gelenlerle geniş bir katılıma ulaştı.

Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu, mahalle muhtarları, din görevlileri ve mahalle sakinleri ile çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirilen programda iki rekatlık namazın ardından eller semaya yağmur duası için açıldı. Program sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Beyşehir Gölüne kıyısı olan Akburun Mahallesi'nde de çiftçiler yapılan yağmur duasında bir araya geldi. Dua sonrasında katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

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Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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