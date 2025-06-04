Beyşehir'de Üniversite Öğrencilerinden Geri Dönüşümle Kuş Yuvaları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kuş yuvaları yaptı.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğe dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdikleri "Her kuşa bir yuva" projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerden kuş yuvaları üretti.

Hazırlanan yuvalar, kampüste belirlenen ağaçlık alanlara yerleştirdi.

Gençlik Merkezi öğrencilerinden Beyşehir'e ziyaret

Konya Selçuklu Müftülüğü İKRA'R Gençlik Merkezi öğrencileri için Beyşehir ilçesinde gezi programı düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler tarihi Eşrefoğlu Camisi, Suffe Gençlik Merkezini ve Beyşehir Gölünü ziyaret etti.

Programda, Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş da öğrencilerle bir araya geldi, bölgenin manevi değerleri hakkında bilgi verdi.

Beyşehir'de kurban bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ve iş yerleri denetlendi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

Beyşehir'de domates güvesiyle mücadele çalışmaları başladı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede sebze ekili alanları kontrol etti.

Olası hastalık ve zararlı kontrollerini yapan ekipler, ekili alanlara domates güvesi tuzakları yerleştirdi.

İncelerde, domates, patlıcan, biber yetiştiriciliği yapılan sera ve tarlalarda kontrol edildi, fide gelişimleri incelendi.