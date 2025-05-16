Beyşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Beyşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
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Beyşehir'de Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi. Açılış programına yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir'de lise öğrencilerince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini yansıttığı projeler sergilendi.

Öğrenciler, stantları ziyaret edenlere projelerin tanıttı.

Açılış programına Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir'de engelliler haftası etkinlikleri

Beyşehir ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında Beyşehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü işbirliğiyle kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde özel öğrenciler ve aileleri yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Güneş, programda "Engellilik ve Aile Olmak" temalı konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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