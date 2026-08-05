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Beyşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Beyşehir'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü ve 9 yaşındaki kardeşi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edilirken, kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D.N.K. (16) idaresindeki elektrikli bisiklet, Yeni Mahalle 40658. Sokak'ta M.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, D.N.K. ile elektrikli bisikletteki kardeşi A.K. (9) yaralandı.

Durumu ağır olan D.N.K. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü M.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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