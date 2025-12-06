Beyşehir'de trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 10 kişi yaralandı. Farklı kazalarda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Beyşehir-Antalya kara yolunda kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişinin, ilçe merkezinde otomobil, motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 3 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolu Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında iki aracın karıştığı kazada 2 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolunun 35. kilometresinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel