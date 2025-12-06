Haberler

Beyşehir'de trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 10 kişi yaralandı. Farklı kazalarda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Beyşehir-Antalya kara yolunda kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişinin, ilçe merkezinde otomobil, motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 3 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolu Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında iki aracın karıştığı kazada 2 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolunun 35. kilometresinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
