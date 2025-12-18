Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ekili alanlarda çimlenme ve gelişim denetimi gerçekleştirerek hastalık ve zararlılarla ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.
Beyşehir ilçesinde tarımsal üretim alanlarında denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki hububat ekili tarım alanlarında kontrol gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde bitkilerin çimlenme ve gelişimlerini değerlendirdi.
Hastalık ve zararlıların erken tespiti ile bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.
Beyşehir'de MHP ilçe teşkilatından mahalle ziyaretleri
Beyşehir ilçesinde MHP ilçe teşkilatının "Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir" temalı gönül buluşmaları sürüyor.
Partililer, Sadıkhacı, Gölyaka ve Kurucuova mahallelerini ziyaret etti.
Teşkilat mensupları, ziyaretlerde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.