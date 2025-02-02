Beyşehir'de Seyir Tepesinden Düşen İki Genç Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesindeki korkuluğun kırılması sonucu 7 metre yükseklikten düşen iki genç yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk etti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla 7 metre yüksekten düşen iki genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Beytepe Mahallesi'ndeki seyir tepesine giden O.T. ve A.E.K, fotoğraf çekinirken yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu istinat duvarından düştü.
Görenlerin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel