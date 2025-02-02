Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç

Beyşehir'de Seyir Tepesinden Düşen İki Genç Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesindeki korkuluğun kırılması sonucu 7 metre yükseklikten düşen iki genç yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla 7 metre yüksekten düşen iki genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beytepe Mahallesi'ndeki seyir tepesine giden O.T. ve A.E.K, fotoğraf çekinirken yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu istinat duvarından düştü.

Görenlerin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
img

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda penaltı ve kırmızı kart kararı

İlk yarının sonunda penaltı ve kırmızı kart kararı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.