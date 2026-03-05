Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, ramazan boyunca sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Ramazan" etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, sağlık personelleri tarafından ramazanda dengeli ve sağlıklı beslenme, kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekenler ve genel sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Sağlıklı yaşam farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Beyşehir'de yardım kolisi dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Beyşehir ilçesine gönderilen yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımda, gönüllü üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelere kolileri teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetinin paylaşma ve dayanışma bilincini güçlendirdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
