Haberler

Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi

Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, kanal ve akarsuların taşmasına neden oldu. Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan salınan sular, çevredeki ekili alanları su altında bıraktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen kanal ve akarsular taştı, çevresindeki ekili alanları su bastı.

İlçede günlerdir aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve doluluk oranı tam kapasiteye ulaşan Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan salınan sular, takviye edildiği Beyşehir Gölü'ne ulaşamadan önce ekili alanlar ile meralarda taşkına neden oldu.

Barajdan Gembos Derivasyon İletim Kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne yönlendirilen sular, kanal ve bağlantı kollarında debiyi yükseltti.

Taşan sular, Yeşildağ, Akçabelen, Adaköy, Kayabaşı mahalleleri çevresindeki ekili araziler ile meralık sahaların suyla kaplanmasına yol açtı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay