Haberler

Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile çarpışan otomobildeki 76 yaşındaki Mehmet S. hayatını kaybetti, sürücü Abdullah S. yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdullah S. idaresindeki 42 H 2458 plakalı otomobil, Huğlu Mahallesi girişinde karşı şeritte seyir halindeki R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah S. ise ambulansla götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.

Minibüs sürücüsü ve araçtaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı