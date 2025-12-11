Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında teslim edilen portatif çadır ağıllarını inceledi. Ayrıca, bir otomobilin park halindeyken çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Ayrıca, Beyşehir'de 'Haydi Bil Bakalım' bilgi yarışması düzenlendi ve kazanan okullar belirlendi.

Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personel, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edilen portatif çadır ağılları yerinde inceledi.

KKYDP Altyapı Destekleri çerçevesinde 50 hibe ile üreticilere kazandırılan portatif çadır ağılların, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli bir katkı sunduğunu belirten Özver, projenin üreticilerin maliyetlerini azaltırken aynı zamanda modern işletme altyapısına geçişi kolaylaştırdığını ifade etti.

Beyşehir'de park halindeki otomobilde yangın

Evsat Mahallesi Anıt Meydanında park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Aracın motor bölümünde çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşlarının ardından daha da büyüyüp otomobili tamamen sarmadan söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri plaka bilgilerinden sahibine ulaşılamayınca aracın çekici vasıtasıyla yediemine teslim edilmesini sağladı.

Beyşehir'de bilgi yarışması ilçe birincisi belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" Bilgi Yarışması'nın finali, Beyşehir Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlçedeki beş okuldan öğrenciler finalde bilgi, dikkat ve hızlı düşünme becerileriyle yarıştı.

Çekişmeli geçen final yarışması sonucunda Atatürk Ortaokulu birincilik, Doğanbey Ortaokulu ikincilik, Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncülük elde etti.

Programın sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
title