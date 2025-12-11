Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personel, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edilen portatif çadır ağılları yerinde inceledi.

KKYDP Altyapı Destekleri çerçevesinde 50 hibe ile üreticilere kazandırılan portatif çadır ağılların, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli bir katkı sunduğunu belirten Özver, projenin üreticilerin maliyetlerini azaltırken aynı zamanda modern işletme altyapısına geçişi kolaylaştırdığını ifade etti.

Beyşehir'de park halindeki otomobilde yangın

Evsat Mahallesi Anıt Meydanında park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Aracın motor bölümünde çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşlarının ardından daha da büyüyüp otomobili tamamen sarmadan söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri plaka bilgilerinden sahibine ulaşılamayınca aracın çekici vasıtasıyla yediemine teslim edilmesini sağladı.

Beyşehir'de bilgi yarışması ilçe birincisi belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" Bilgi Yarışması'nın finali, Beyşehir Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlçedeki beş okuldan öğrenciler finalde bilgi, dikkat ve hızlı düşünme becerileriyle yarıştı.

Çekişmeli geçen final yarışması sonucunda Atatürk Ortaokulu birincilik, Doğanbey Ortaokulu ikincilik, Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncülük elde etti.

Programın sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.