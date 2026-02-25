Haberler

Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hüyük'ten Konya yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 TH 983 plakalı kamyonet, Karaali Mahallesi yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Halil T, Aykut G, Bekir S. ve Vehbi İ. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
