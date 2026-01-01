Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Beyşehir - Konya kara yolunun 30. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.