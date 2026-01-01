Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Beyşehir - Konya kara yolunun 30. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel