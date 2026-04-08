Beyşehir'de gıda ve yem bayisi denetimleri

Beyşehir ilçesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler devam ediyor.

İlçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve yem bayileri, ilgili ekipler tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gıda ve yem birimi kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin birçok açıdan incelendiği belirtildi.

Denetimler kapsamında ürün güvenliği, hijyen koşulları, işletme kayıt belgeleri ile yemlerin depolanması ve izlenebilirliğinin detaylı şekilde kontrol edildiği, ayrıca denetimler sırasında işletme ve satış noktalarından alınan numunelerin laboratuvar analizine gönderildiği ifade edilen açıklamada, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, işletme çalışanlarının 5996 sayılı kanun kapsamında bilgilendirildiği ve gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.