Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmelerinde hijyen denetimi yaptı. Ayrıca, Almanya'dan bisikletle dünya turuna çıkan iki yabancı bisikletçi Beyşehir'de mola vererek çeşitli hediyeler aldı.

? Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti, bilgilendirme yaptı.

Kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzeme saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

Yabancı bisikletçiler Beyşehir'de mola verdi

Japonya'ya ulaşmak için bisikletle dünya turu yapan Alman Emanuel Krüger ile Danimarkalı Alewander Ebbesen, Beyşehir'de mola verdi.

Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu olan bisikletlilere, forma ve çeşitli hediyeler verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yabancı bisikletçileri ilçede konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
