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Beyşehir'de Gastronomi Festivali ve Uluslararası Kongreler Düzenlendi

Beyşehir'de Gastronomi Festivali ve Uluslararası Kongreler Düzenlendi
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Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen gastronomi festivalinde, üniversite öğrencileri yöresel lezzetleri tanıttı. Ayrıca, Ali Akkanat Kampüsü'nde iki uluslararası kongre yapıldı ve katılımcılara plaketler verildi.

Beyşehir ilçesinde gastronomi festivali gerçekleştirildi.

Ali Akkanat Kampüsü'ndeki festivalde, Aşçılık ve Gastronomi Topluluğu öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Festivalde yapılan yöresel ürünler ve Türk mutfağına özel lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

Programa, çok sayıda kişi katıldı.

Beyşehir'de iki kongre yapıldı

Beyşehir ilçesinde uluslararası iki kongre düzenlendi.

Ali Akkanat Kampüsü Sosyal Tesisleri Salonu'nda "Uluslararası Beyşehir Gastronomi, Kültür ve Turizm Kongresi" ile "Al Farabi 14.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi" gerçekleştirildi.

Yapılan konuşma ve sunumların ardından akademisyenlere plaket ve hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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