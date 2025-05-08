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Beyşehir'de Devrilen Kamyonetteki Arılar Polisi Soktu

Beyşehir'de Devrilen Kamyonetteki Arılar Polisi Soktu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen arı kovanı yüklü kamyonetteki arıların soktuğu iki polis memurundan biri hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki arıların soktuğu polis memurlarından biri hastaneye götürüldü.

H.K. idaresindeki 52 ACA 853 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Etrafa dağılan arıların soktuğu 2 polisten 1'i hastaneye götürüldü.

Kovanlar, arıcılar tarafından başka bir kamyonete yüklendi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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