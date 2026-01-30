Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Konya Şeker A.Ş. iş birliğinde çiftçi buluşması programı düzenlendi. Programda tarımsal verimlilik, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktalarını denetledi.
Ruhsat ve belge kontrollerin yapıldığı denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Beyşehir'de çiftçi buluşması programı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Konya Şeker A.Ş. iş birliğinde çiftçi buluşması programı düzenledi.
Etkinllikte, üreticilere, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve tarımda güncel gelişmeler anlatıldı.
İklim değişikliği ve değişen yağış rejiminin tarımsal üretime etkilerinin anlatıldığı programda, mevcut durum ve geleceğe yönelik riskler ele alındı.
Programa, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.