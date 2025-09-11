Haberler

Beyşehir'de Anne ve Sevgilisi, 3,5 Yaşındaki Çocuğu Darbetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, annesi H.A. ve sevgilisi M.A.E., 3,5 yaşındaki M.D.Ç.'yi darbedip, vücudunda sigara söndürdükleri gerekçesiyle tutuklandı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.'yi darbedip, vücudunda sigara söndüren annesi H.A. ile sevgilisi M.A.E. (50) tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sevgilisi M.A.E. ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.'nın oğlu M.D.Ç.'nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.'yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
