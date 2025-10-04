Beyşehir'de Anne Sütünün Önemi Anlatıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen programda, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemi vurgulandı. Hastane personeli ve sağlık ekipleri, stantta anne, gebe ve diğer hastalara bilgi verdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, anne sütünün önemini anlatmak için stant kuruldu.
Beyşehir Devlet Hastanesinde düzenlenen programda, hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.
Emzirme Polikliniği Sorumlu Hemşiresi Müyesser Başer ve Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde hazırlanan stantta, anne, gebe ve diğer hastalara anne sütünün önemi anlatıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel