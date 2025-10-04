Beyşehir'de Anne Sütünün Önemi Anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, anne sütünün önemini anlatmak için stant kuruldu.

Beyşehir Devlet Hastanesinde düzenlenen programda, hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Emzirme Polikliniği Sorumlu Hemşiresi Müyesser Başer ve Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde hazırlanan stantta, anne, gebe ve diğer hastalara anne sütünün önemi anlatıldı.