Beyşehir'de 350 aileye ramazan desteği

Güncelleme:
Beyşehir'de ramazan ayı dolayısıyla 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı. Yardım organizasyonu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak gerçekleştirildi ve toplamda 525 bin lira değerinde hediye kartı desteği sağlandı.

Beyşehir ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan yazılı açıklamada, yardım organizasyonunun bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere toplam 525 bin lira değerinde hediye kartı desteğinin verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BTSO Meclis Üyeleri tarafından 350 aileye ulaştırdığımız hediye kartları, temel gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunuyor. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu kapsamında bu gibi organizasyonlar çok önemli. Ayrıca bu gibi yardım çalışmaları toplumsal birlikteliği de güçlendirmeyi amaçlıyor."

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
500

