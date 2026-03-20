Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki patlama sesi duyuldu

İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki şiddetli patlama sesi duyuldu.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Beyrut'ta savaş uçaklarının sesi ve art arda iki patlama sesi duyuldu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşmsı nedeniyle Beyrut ve güneyindeki Dahiye'de patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Beyrut kent merkezi ve şehrin güneyindeki Dahiye'de duman görülmedi.