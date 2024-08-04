Beyrut Limanı Patlamasının 4. Yılında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yılında olayda hayatını kaybedenler anıldı.

Trajik olayın yaşandığı Beyrut Limanı yakınında düzenlenen anma törenine büyük patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Lübnanlının olduğu binlerce kişi katıldı.

Gösteriyi düzenleyen sivil platform, halkın olası tepkisine karşı yetkililerin, siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin anma törenine katılmasına izin vermedi.

Tek pankart ve bayrak taşındı

Ellerinde "kanlı büyük Lübnan bayrağı" ve patlamada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi sık sık "adalet" sloganları attı. Göstericilerin çoğu "Adalet İçin Harekete Geç" pankartı taşıdı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı anma töreninde büyük patlamada ölenlerin isimleri tek tek okundu.

Beyrut'un büyük bir kısmını harabeye çeviren ve 235 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın yaşandığı saat 18.06'da "Ezan ve Çan" sesi birlikte yükseldi.

Patlamada hayatını kaybeden sivil savunma ve itfaiye ekipleri için meslektaşları sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Hizbullah suçlandı

Törende tüm aileler adına yapılan ortak açıklamada, ilk önce İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıları kınandı.

Ardından adaletin yerine getirilmesi, faillerin yargıya teslim edilmesi önünde duran üst düzey siyasi yetkililerin, dosyada adı geçen eski bakan ve yargı mensuplarının adı okundu.

Açıklamada, Lübnan'daki mevcut siyasi düzenin açık bir şekilde faillerin yargılanmasının önünü kapattığı, İran destekli Hizbullah Hareketi'nin de daha önce failleri tutuklamak isteyen yargıçları tehdit ettiği ileri sürüldü.

Göstericiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları ardından olaysız bir şekilde patlama alanından ayrıldı.

Beyrut Liman'ında meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.