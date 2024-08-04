Üye Girişi
Haberler

Beyrut Limanı Patlamasının 4. Yılında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yılında olayda hayatını kaybedenler anıldı. Anma törenine binlerce kişi katıldı ve adalet talepleri dile getirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasının 4. yılında olayda hayatını kaybedenler anıldı.

Trajik olayın yaşandığı Beyrut Limanı yakınında düzenlenen anma törenine büyük patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Lübnanlının olduğu binlerce kişi katıldı.

Gösteriyi düzenleyen sivil platform, halkın olası tepkisine karşı yetkililerin, siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin anma törenine katılmasına izin vermedi.

Tek pankart ve bayrak taşındı

Ellerinde "kanlı büyük Lübnan bayrağı" ve patlamada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi sık sık "adalet" sloganları attı. Göstericilerin çoğu "Adalet İçin Harekete Geç" pankartı taşıdı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı anma töreninde büyük patlamada ölenlerin isimleri tek tek okundu.

Beyrut'un büyük bir kısmını harabeye çeviren ve 235 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın yaşandığı saat 18.06'da "Ezan ve Çan" sesi birlikte yükseldi.

Patlamada hayatını kaybeden sivil savunma ve itfaiye ekipleri için meslektaşları sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Hizbullah suçlandı

Törende tüm aileler adına yapılan ortak açıklamada, ilk önce İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıları kınandı.

Ardından adaletin yerine getirilmesi, faillerin yargıya teslim edilmesi önünde duran üst düzey siyasi yetkililerin, dosyada adı geçen eski bakan ve yargı mensuplarının adı okundu.

Açıklamada, Lübnan'daki mevcut siyasi düzenin açık bir şekilde faillerin yargılanmasının önünü kapattığı, İran destekli Hizbullah Hareketi'nin de daha önce failleri tutuklamak isteyen yargıçları tehdit ettiği ileri sürüldü.

Göstericiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları ardından olaysız bir şekilde patlama alanından ayrıldı.

Beyrut Liman'ında meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Beyrut Limanı Lübnan Beyrut İnsan Hakları Güvenlik Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title