Beypazarlı Çocuklardan Küresel Sumud Filosu'na Destek
Beypazarı'nda çocuklar, mavi kurdele etkinliği ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdiler. Müftülük öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar uluslararası dayanışma mesajı verdiler.
Beypazarlı çocuklar, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, mavi kurdele etkinliğiyle destek verdi.
İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde çocuklar, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya geldi.
Müftülüğün Gençlik Koordinatörü ve manevi danışman Adem Taşkıran öncülüğünde çocuklar, mavi kurdele yaptı.
Taşkıran, amaçlarının, hem uluslararası dayanışmaya çocuklarla destek olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel