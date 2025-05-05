Beypazarı Turizmi İçin Ortak Adımlar Atılacak

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve beraberindekiler, Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'yı ziyaret etti.

Etili yaptığı yazılı açıklamada ziyarette ilçenin turizm ve kültürüne ilişkin konuları ele aldıklarını belirtti.

Ortak adımların atılması yönünde fikir birliğine vardıklarını aktaran Etili, "Beypazarı turizmi, kültür varlıkları ve UNESCO daimi listeye girilmesi için süreçleri çok iyi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.