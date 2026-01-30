Beypazarı'ndan 60 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara gitti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uğurlama programında 60 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara yolcu edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinden 60 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı.
İlçe Müftülüğünce Fatih Camisi önünde organize edilen uğurlama programda 60 kişi yakınlarıyla vedalaştı.
Grup, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün dua etmesinin ardından kutsal topraklara hareket etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel