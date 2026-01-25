Beypazarı'ndan 42 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 42 kişi, umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı.
Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi, otogardan uğurlandı.
Kıbrıs gazilerinin da katıldığı uğurlama töreninde, dualar edildi.
Yalçınkaya, kutsal topraklarda tüm şehitler için dua edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel