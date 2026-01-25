Haberler

Beypazarı'ndan 42 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 42 kişi, umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 42 kişi, umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı.

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi, otogardan uğurlandı.

Kıbrıs gazilerinin da katıldığı uğurlama töreninde, dualar edildi.

Yalçınkaya, kutsal topraklarda tüm şehitler için dua edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
