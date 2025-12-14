Haberler

Beypazarı SYDV mütevelli heyetine iki muhtar seçildi
Güncelleme:
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine Çakıloba Mahallesi Muhtarı Kazım Uysal ve Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir seçildi. Kaymakam Alaettin Biçen, yapılan seçimlerin ardından muhtarlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

??????? Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine 2 muhtar seçildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan seçimlerde, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çakıloba Mahallesi Muhtarı Kazım Uysal ile Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir, mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.

Beypazarı Kaymakamlığı SYDV Müdürü Alaettin Biçen, seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileterek, vakıf çalışmalarının iş birliği içinde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
