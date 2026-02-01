Haberler

Beypazarı çevresi yaban hayatı zenginliğiyle dikkati çekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı ilçesinde kış aylarında yaban hayatı çeşitliliği arttı. Yüksek kesimlerden alçak bölgelere inen yaban hayvanları, sürücüleri tehlikeye sokmamak için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Beypazarı ilçesinin çevresi zengin yaban hayatı ile dikkati çekerken sürücüler uyarıldı.

Bölgede yaban hayatı hareketliliği kış aylarında arttı. Kurt, çakal, tilki, domuz ve kızıl geyiklerin sıklıkla görüldüğü bildirildi.

Kış aylarında yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle yaban hayvanlarının daha alçak kesimlere indiği, tarla, bağ ve yol kenarlarında özellikle kızıl geyik sürülerine rastlandığı belirtildi.

Vatandaşlar, yaban hayvanlarının zaman zaman yollara çıktığını belirterek sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği de Beypazarı-Nallıhan ve Beypazarı-Kıbrıscık kara yollarında seyreden sürücüleri, yola aniden çıkabilecek yaban hayvanlarına karşı uyardı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı