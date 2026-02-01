Beypazarı çevresi yaban hayatı zenginliğiyle dikkati çekiyor
Beypazarı ilçesinde kış aylarında yaban hayatı çeşitliliği arttı. Yüksek kesimlerden alçak bölgelere inen yaban hayvanları, sürücüleri tehlikeye sokmamak için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Beypazarı ilçesinin çevresi zengin yaban hayatı ile dikkati çekerken sürücüler uyarıldı.
Bölgede yaban hayatı hareketliliği kış aylarında arttı. Kurt, çakal, tilki, domuz ve kızıl geyiklerin sıklıkla görüldüğü bildirildi.
Kış aylarında yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle yaban hayvanlarının daha alçak kesimlere indiği, tarla, bağ ve yol kenarlarında özellikle kızıl geyik sürülerine rastlandığı belirtildi.
Vatandaşlar, yaban hayvanlarının zaman zaman yollara çıktığını belirterek sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği de Beypazarı-Nallıhan ve Beypazarı-Kıbrıscık kara yollarında seyreden sürücüleri, yola aniden çıkabilecek yaban hayvanlarına karşı uyardı.