Beypazarı'nda Vatandaşa 'Açık Kapı' Hizmeti

Beypazarı'nda Vatandaşa 'Açık Kapı' Hizmeti
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki 'Açık Kapı' birimi, vatandaşlara resmi işlemlerinde hizmet sunarak işleri kolaylaştırıyor. Hizmeti deneyimleyen İsmail Özmen, uygulamanın faydasını vurguladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Açık Kapı" biriminde vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Beypazarı Kaymakamlığı binasının giriş katkındaki birimden hizmet alan İsmail Özmen, resmi kurumlarla ilgili işlemi olduğunda "Açık Kapı"ya müracaat ettiğini söyledi.

Bu tür uygulamaların vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması açasından faydalı olduğunu belirten Özmen, ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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