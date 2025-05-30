Beypazarı'nda Vatandaşa 'Açık Kapı' Hizmeti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Açık Kapı" biriminde vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Beypazarı Kaymakamlığı binasının giriş katkındaki birimden hizmet alan İsmail Özmen, resmi kurumlarla ilgili işlemi olduğunda "Açık Kapı"ya müracaat ettiğini söyledi.

Bu tür uygulamaların vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması açasından faydalı olduğunu belirten Özmen, ilgililere teşekkür etti.