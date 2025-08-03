Beypazarı'nda Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Devam Ediyor

Başkentin Beypazarı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam etti.

Hıdırlk Tepesi'ndeki programı yağış ve şiddetli rüzgar olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle konser düzenlenemedi.

Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi'nde, "Gitarla Yüzyıllık Yolculuk "adı altında Sanatcı Emre Ünlenen tarafından konser verildi.

Konsere Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, yabacı ülkelerden festival için Türkiye'de bulunan misafirler ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.