Beypazarı'nda Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Devam Ediyor

Beypazarı'nda Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Devam Ediyor
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Beypazarı ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, olumsuz hava koşullarına rağmen çeşitli etkinliklerle sürdü. Hıdırlık Tepesi'ndeki konserde yağış nedeniyle etkinlik iptal edilirken, Gaz Lambası Müzesi'nde Gitarla Yüzyıllık Yolculuk konseri gerçekleştirildi.

Başkentin Beypazarı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam etti.

Hıdırlk Tepesi'ndeki programı yağış ve şiddetli rüzgar olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle konser düzenlenemedi.

Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi'nde, "Gitarla Yüzyıllık Yolculuk "adı altında Sanatcı Emre Ünlenen tarafından konser verildi.

Konsere Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, yabacı ülkelerden festival için Türkiye'de bulunan misafirler ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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