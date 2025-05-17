Beypazarı'nda Trafik Denetimleri Artırıldı

Beypazarı Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

D140 kontra kesim nolu kara yolu üzerindeki trafik denetimleri, Ankara yönünde girişte ve ilçeden çıkışta sürdürülüyor.

Çok sayıda araç ve sürücüsünün sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, yolcularında kimlik sorgulamaları da yapılıyor.