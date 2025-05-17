Beypazarı'nda Trafik Denetimleri Artırıldı

Beypazarı'nda Trafik Denetimleri Artırıldı
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Beypazarı Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyonu, sürücülere yönelik denetimlerini artırarak D140 kara yolu üzerindeki Ankara yönünde giriş ve çıkış noktalarında denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde araç ve sürücü sorgulamalarının yanı sıra yolcuların kimlik kontrolleri de yapılıyor.

Beypazarı Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

D140 kontra kesim nolu kara yolu üzerindeki trafik denetimleri, Ankara yönünde girişte ve ilçeden çıkışta sürdürülüyor.

Çok sayıda araç ve sürücüsünün sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, yolcularında kimlik sorgulamaları da yapılıyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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