Haberler

Beypazarı'nda TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Beypazarı'nda TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 06 FDA 458 plakalı otomobil, yolda park halindeki 06 DSM 833 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki A.Ü., S.Ö. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı

İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

Oylar verilmeye devam ederken sürpriz bir açıklama: Biz öndeyiz
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazadan kahreden haber: Bir ocak söndü

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku

Safi'ye adaş şoku

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti

Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti